Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B500 - Kollision beim Fahrstreifenwechsel

Baden-Baden (ots)

Ein Verkehrsunfall am Europakreisverkehr bilanzierte am Mittwochabend einen Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Eine 71-Jährige lenkte ihren Skoda gegen 18.30 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Autobahn. Beim Wechsel auf die linke Fahrspur erkannte sie den 54-jährigen Opel-Fahrer, der bereits auf der linken Spur steuerte, offenbar zu spät und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach derzeitigem Sachstand blieben beide Fahrer unverletzt.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell