POL-OG: Offenburg - Leicht verletzt

Offenburg (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrer eines Krankenfahrstuhls und einer Radfahrerin wurden beide Beteiligten am Mittwochnachmittag auf dem Südring leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten des Polizeireviers Offenburg soll der Senior gegen 17.40 Uhr von der tiefstehenden Sonne geblendet worden sein, als er von dem parallel zum Südring verlaufenden Radweg in die Otto-Lilienthal-Straße einbiegen wollte. Hierbei kollidierte er frontal mit dem Zweirad der Frau. Letztere wurde durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

