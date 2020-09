Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottenhöfen - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ottenhöfen (ots)

Eine 78 Jahre alte Fiat-Fahrerin war am frühen Mittwochabend auf der Hauptstraße (L87) unterwegs, als sie gegen 18 Uhr nach links in die Dorfstraße einbiegen wollte. Hierbei krachte ein noch unbekannter Autofahrer in das Heck der Seniorin, der sich nach dem Unfall einfach vom Ort des Geschehens entfernte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Er hinterließ am Wagen der Frau einen Schaden von rund 5.000 Euro. Verletzt wurde sie nach derzeitigem Sachstand nicht. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch nehmen unter der Telefonnummer 07841 7066-0 Zeugenhinweise entgegen.

