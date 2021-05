Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kind bei Unfall leicht verletzt

Gronau (ots)

Eine elfjährige Radfahrerin hat am Montag in Gronau bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitten. Gegen 18.50 Uhr war eine 40-Jährige mit ihrem Wagen auf der Lessingstraße unterwegs, von der sie nach rechts auf den Alten Postweg einbiegen wollte. Dabei stieß die Gronauerin mit ihrem Auto gegen das Rad des Mädchens, das von links kam: Die junge Gronauerin hatte den Radweg am bevorrechtigten Alten Postweg in Richtung Gildehauser Straße befahren. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte das Mädchen vor Ort ambulant. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 500 Euro.

