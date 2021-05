Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Elektrofahrrad aus Garage gestohlen

Borken (ots)

Entwendet haben Unbekannte in Borken ein Pedelec. Das graue Damenrad vom Typ Gazelle Arroyo hatte verschlossen in einer Garage gestanden, aus der es die Täter gestohlen haben. Wie diese in die ebenfalls verschlossene Garage gelangten, ist unbekannt. Das Geschehen spielte sich zwischen Sonntag, 22.00 Uhr, und Montag, 17.00 Uhr, auf einem Grundstück am Rupert-Mayer-Weg ab. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

