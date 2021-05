Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelec entwendet

Ahaus (ots)

Diebe haben am Sonntag in Ahaus ein Pedelec gestohlen. Die Täter erbeuteten ein silberfarbenes Elektrofahrrad der Marke Gazelle, das an der Wallstraße gestanden hatte. Die Tat ereignete sich dort zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell