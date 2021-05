Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nach Drogenkonsum gefahren

Ahaus (ots)

Cannabis konsumiert hatte am Montag in Ahaus der Fahrer eines Kleinkraftrades. Polizeibeamte hatten den 34-Jährigen kontrolliert, als er am Nachmittag die Wallstraße befuhr. Der Mann gestand auf Nachfrage den Konsum des Rauschgifts ein. Die Beamten verzichteten daher auf einen Drogenvortest, fertigten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachzuweisen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell