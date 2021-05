Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Nachtrag 1: Geldautomatensprengung in Vreden

In der Nacht zum Dienstag, 11.05.2021, wurde die Polizei um kurz nach 03.00 Uhr durch Zeugen über Explosionsgeräusche informiert, so dass die Tatzeit entsprechend einzugrenzen ist. Der Tatort befindet sich auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes. Die Sprengkraft war so groß, dass das Kassenhäuschen zerstört wurde und auch am 50 m entfernten Eingangsbereich des Supermarktes Schäden entstanden.

Der oder die unbekannten Täter sind auf der Flucht. Die sofort eingeleitete großräumige Fahndung führte bislang nicht zu Erfolg. Angaben zur möglichen Tatbeute können noch nicht gemacht werden.

Der eigentliche Tatort aber auch die Umgebung sind weiträumig abgesperrt, weil sich in dem stark zerstörten Kassenhäuschen vermutlich ein noch nicht ausgelöster Sprengsatz befindet. Anwohner wurden gebeten, in ihren Wohnungen zu bleiben. Experten der Polizei sind auf dem Weg nach Vreden, um die Gefahrenlage zu überprüfen und diese gegebenenfalls zu beseitigen. Es wird dringend darum gebeten, den Einsatzraum zu meiden bzw. zu umfahren. Durch die Sperrungen kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Der Edeka-Markt ist bis zur Behebung der Gefahrenlage nicht für Besucher zugänglich.

Vor Ort ist eine Medienbetreuungsstelle eingerichtet. Polizeihauptkommissar Dietmar Brüning ist unter der Telefonnummer 02861-900-2202 dort erreichbar.

Wer verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Umstände beobachtet hat, wird gebeten sich an die Kriminalinspektion 1 (02861-9000) zu wenden.

Ein Foto des zerstörten Kassenhäuschens ist dieser Meldung angehängt.

