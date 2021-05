Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecs aus Garage gestohlen

Borken (ots)

Zwei Pedelecs und ein Mountainbike haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Borken gestohlen. Die Täter hatten sich Zugang zu einer Garage auf einem Grundstück an der Albert-Schweitzer-Straße verschafft. Im Einzelnen entwendeten die Diebe ein grünes und ein blaues Pedelec jeweils der Marke Riese & Müller, ein grünes Mountainbike der Marke Specialized, mehrere Autoreifen und einen Kompressor. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

