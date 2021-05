Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Glaskuppel mutwillig zerstört

Bocholt (ots)

Beschädigt haben Unbekannte am Wochenende ein Oberlicht an einer Schule in Bocholt. Die Täter hatten eine der Glaskuppeln auf dem Dach durch Steine beschädigt, ebenso ein Waschbecken in der darunter liegenden Toilettenanlage. Zu der Tat kam es zwischen Freitag, 16.00 Uhr, und Montag, 08.15 Uhr, auf einem Schulgelände an der Knufstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo: Tel. (02871) 2990.

