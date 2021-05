Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Lagerhalle

Bocholt (ots)

Mit Gewalt sind Einbrecher am Wochenende in Bocholt in eine Lagerhalle eingedrungen. Um in das Gebäude an der Don-Bosco-Straße zu gelangen, hatten die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen. Aus einem Büro entwendeten die Unbekannten einen Akkuschrauber und ein dazugehöriges Bit-Set. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

