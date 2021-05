Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - An Stapler zu schaffen gemacht

Bocholt (ots)

Vergeblich versuchten Unbekannte am Wochenende in Bocholt, einen Teleskopstapler zu entwenden. Die Täter hatten die Frontscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und waren so in die Fahrerkabine gelangt. Sie schafften es offensichtlich jedoch nicht, den Motor in Gang zu bringen. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Montag, 06.45 Uhr, auf einem rückwärtig gelegenen Hof an der Straße Im Königsesch. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

