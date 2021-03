Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hier die Pressemeldung der PI Wilhelmshavenvom 19.03.2021 - 21.02.2021

Wilhelmshaven (ots)

Pressemitteilung für die PI Wilhelmshaven vom 19.03.2021 bis 21.03.2021

Diebstahl

Dreiste Diebe nutzten am Freitag in der Preußenstraße 46c in Wilhelmshaven eine kurze Abwesenheit der Eigentümer beim Umzug aus, um eine aus dem Auto ausgeladene Waschmaschine zu stehlen. Die Eigentümer waren gerade beim Einzug in die neue Wohnung und hatten die Waschmaschine kurz auf dem Gehweg abgestellt. Bei Rückkehr bemerkten sie den Diebstahl. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl

Am Samstag den 20.03.2021, 19.00 Uhr, kam es mal wieder in einem Supermarkt Fa.Kaufland in Wilhelmshaven zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Es reichte, dass die Geschädigte ihre mitgeführte Handtasche, die sie im Einkaufswagen abgelegt hatte, für einen kurzen Augenblick aus den Augen ließ. Den Einkaufswagen mit Handtasche fand sie im Nebengang des Supermarktes wieder. Jedoch war die Geldbörse gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen. Anlassbezogen nochmals der Hinweis der Polizei, in Supermärkten seinen Einkaufswagen mit persönlichen Gegenständen nicht unbeobachtet stehen zu lassen.

Verkehrsunfall

Am Freitag um 09.24 Uhr führte eine Hundehalterin ihren Vierbeiner auf der Inhauser Landstraße in Wilhelmshaven aus. Als dieser auf der anderen Straßenseite eine Katze erblickte brach der Jagdtrieb durch und der Hund rannte quer über die Straße. Hierbei wurde er von einem Pkw angefahren. Glück im Unglück, der Hund wurde nur leicht verletzt.

Verkehrsunfall

Am Freitag um 12.40 Uhr kam es in der Bismarckstraße zu einem Auffahrunfall. Der Unfallverursacher übersah, dass der vor ihm fahrende Pkw an einer Kreuzung bei Gelblicht ordnungsgemäß bremste, woraufhin der Unfallverursacher auf diesen Pkw auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde eine Beteiligte leicht verletzt und vorsorglich mit einem RTW dem Klinikum zugeführt. Beide beteiligte Pkw mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom Donnerstag 19.00 Uhr bis Freitag 04.45 Uhr kam es in der Langeoogstraße 13a in Wilhelmshaven zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher streifte im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Pkw, wodurch der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Brand

Glücklicherweise stellte sich bei einem Brandmeldealarm am 20.03.2021, um 10.01 Uhr, im Seniorenheim, Pauline-Ahlsdorff-Haus, in Wilhelmshaven, Rheinstraße 106, heraus, dass lediglich angebranntes Essen im Bistro des Heimes ursächlich für die Alarmauslösung war. Die Berufsfeuerwehr erschien vor Ort und musste lediglich die Anlage wieder scharf stellen, nachdem das Objekt gelüftet wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell