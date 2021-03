Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beeinträchtigung von Unfallverhütungsmitteln - Zeugenaufruf!

Bockhorn (ots)

Bereits am 28.02.2021, gegen 05.00 Uhr, zogen unbekannte Täter zwei Leitpfosten aus dem Erdreich neben der Fahrbahn der Wilhelmshavener Straße, zwischen den Einmündungen Sielstraße und Steinhausener Str., in Bockhorn und warfen diese auf den angrenzenden Radweg bzw. in eine Baumkrone. Die eingesetzten Polizeibeamten fanden in unmittelbarer Nähe zwei offensichtlich zurückgelassene Fahrräder auf. Bei näherer Absuche mussten die Polizeibeamten drei Leitpfosten und ein Verkehrszeichen feststellen, welche zwar nicht beschädigt aber in ihrer Schutzfunktion verändert bzw. unbrauchbar gemacht worden waren. Ein Ermittlungsverfahren gem. § 145 StGB wurde eingeleitet. Nach abgeschlossener Spurensuche fragt die Polizei: "Wer kennt die Eigentümer oder die Besitzer der sichergestellten Fahrräder? Wer kann zur Aufklärung der vorliegenden Straftat sachdienliche Hinweise machen?" Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Varel unter der Tel.-Nr.: 04451 - 9230.

