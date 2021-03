Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtragsmeldung: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vom 13.03.2021

Varel (ots)

Wie bereits berichtet, haben am 13.03.2021, gegen 04.30 Uhr, unbekannte Täter eine ca. 150 cm lange Holzbohle mit aufgeschraubtem Metallbogen auf die Fahrbahn Tweehörnweg in Varel gelegt. Ein Taxifahrer konnte das Hinderniss auf der Fahrbahn rechtzeitig erkennen, so dass es zu keinem größeren Schadensfall gekommen war. In Tatortnähe hatte der Taxifahrer drei jugendlich wirkende Personen wahrgenommen.

Die krimimaltechnische Spurensuche ist nunmehr abgeschlossen, die Auswertung dauert an. Die Herkunft der besagten Holzbohle konnte bislang nicht geklärt werden. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der dargestellten Straftat oder zur Feststellung des Eigentümers/ Besitzers des Asservats führen könnten, sind bitte an die Polizei in Varel unter der Tel.-Nr.: 04451-9230 zu richten.

