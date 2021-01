Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Rastatt (ots)

Ein Einbruchsversuch in ein Lebensmittelgeschäft in der Karlsruher Straße scheiterte offenbar in der Nacht von Montag auf Dienstag an einer Hintertür. Die Beamten stellten an dieser einen Schaden, vermutlich von einem Brecheisen, in Höhe von etwa 500 Euro fest. Da die bislang unbekannten Täter nicht in die Räumlichkeiten des Geschäftes kamen, wurde auch nichts entwendet.

