Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Cannabisduft

Bühl (ots)

Eine ganzheitliche Personenkontrolle am Kirchplatz wurde einem 32-jährigen Mann am Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr zum Verhängnis. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben schon beim Herantreten an diesen einen starken Marihuana-Geruch wahrgenommen. Im Rahmen einer Durchsuchung konnten rund 2 Gramm Cannabisblüten beschlagnahmt werden. Der 32-Jährige hat nun mit unerfreulicher Post der Staatsanwaltschaft zu rechnen.

