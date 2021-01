Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Unfall mit Fahrradfahrer

Bühl (ots)

Ein Unfall am Dienstag beschäftigte die Beamten des Polizeireviers Bühl. Ein 80-jähriger Opel-Fahrer befuhr kurz nach 15:30 Uhr die L86a von Ottersweier kommend in Fahrtrichtung Unzhurst. Hierbei übersah er beim Einfahren in den Kreisverkehr am "Linden-Center" die bereits dort befindliche E-Bike-Fahrerin. Die 58-Jährige kam durch die Kollision zu Fall und verletzte sich. Kräfte des Rettungsdienstes versorgten die Radfahrerin noch an der Unfallstelle und brachten sie anschließend in ein nahegelegenes Klinikum. Die Schwere der Verletzung ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Am Opel hingegen beläuft sich der Schaden auf rund 1.000 Euro.

