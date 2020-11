Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen

Landkreis Konstanz) Achtung falsche Polizeibeamte! (18.11.2020)

Und wieder einmal versuchte ein Betrüger am Mittwoch gegen 10.30 Uhr eine Seniorin aus Volkertshausen um ihr Erspartes zu bringen. Er riefen die Frau an und teilten ihr mit ein Polizeibeamter vom Bundeskriminalamt zu sein. Als Geschichte wurde wieder vorgetragen, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und die Wohnung der Seniorin nun auch gefährdet wäre. Die taffe Dame durchschaute die betrügerische Absicht und beendete das Gespräch. Informationen zu dem Betrugsphänomen "Falscher Polizeibeamter" sowie zu weiteren Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de. Hierbei ist insbesondere wichtig, dass gerade ältere Mitmenschen durch Familienangehörige oder Bekannte über die Betrugsmasche aufgeklärt und entsprechend sensibilisiert werden.

