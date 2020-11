POL-KN: (Mühlingen, Lkrs. KN) Betrug durch Gewinnversprechen (12.11.-17.11.2020)

Polizeipräsidium Konstanz

Opfer eines Betruges wurde eine 68-jährige Frau aus Mühlingen, die am Dienstag einen Telefonanruf erhielt, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass sie 200.000 Euro gewonnen habe und sie vor deren Erhalt diverse Nebenkosten- und Bearbeitungsgebühren entrichten müsse. Die Seniorin überwies an die ihr angegebene Bankverbindung in mehreren Tranchen einen Betrag von über 3.000 Euro. In weiteren Telefonaten wurde die 68-Jährige aufgefordert, weiteres Geld zu überweisen, woraufhin sie von ihrer Tochter Geld leihen wollte. Die Tochter erkannte den Betrug und informierte die Polizei.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und rät:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint.

- Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Übergeben/Überweisen Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen.

- Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf.

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

Weitere Informationen unter: www.polizei-beratung.de

