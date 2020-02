Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Folgenreiche Vorfahrtsverletzung

Baden-Baden (ots)

Eine 23-Jährige Opelfahrerin war am frühen Montagabend auf der Inselstraße unterwegs. An der Einmündung zur Luisenstraße soll sie kurz vor 18 Uhr die Vorfahrt eines Linienbusses missachtet und dessen 62 Jahre alten Lenker so zu einer Vollbremsung verleitet haben. Durch das unvermittelte Manöver wurden zwei Fahrgäste leicht verletzt. Im Zuge der anschließenden polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden fest, dass möglicherweise der Alkoholeinfluss der Frau zu dem folgenreichen Fahrfehler geführt haben könnte. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von rund 0,7 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und sie musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

/ya

