Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall aufgrund tiefstehender Sonne (18.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Vermutlich aufgrund tiefstehender Sonne ist ein 81-jähriger Autofahrer in der Burgstraße gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Anhänger gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Anhänger auf den Gehweg geschoben, beschädigt wurde er jedoch nicht. Am Auto entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell