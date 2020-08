Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radfahrerin von Auto erfasst

Kaiserslautern (ots)

Ein 57-Jähriger war am Sonntagmorgen mit seinem Pkw auf der Landesstraße 395 aus Kaiserslautern kommend in Richtung Kindsbach unterwegs.

Er wollte nach links in die Straße "Am Großen Berg" abbiegen. Dabei übersah der Autofahrer eine Radfahrerin, die in gleicher Richtung auf dem markierten Radweg fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte die 42-Jährige zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten die Frau und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Pkw und dem E-Bike entstand geringer Sachschaden. |mhm

