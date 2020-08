Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Versuchter Einbruch in Tankstelle

Kleve-Kellen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (9. August 2020) gegen 01:50 Uhr versuchte ein unbekannter Täter offenbar, in den Shop einer Tankstelle an der Emmericher Straße einzudringen. Auf den Aufzeichnungen der Überwachungskamera ist zu sehen, wie der Mann an den Schlössern der vorderen Eingangstür herumfuhrwerkt. Danach geht er auch zur Tür zum Lagerraum. Es gelang ihm aber nicht, in das Gebäude zu gelangen, so dass er ohne Beute flüchtete. Der Mann ist zwischen 50 und 60 Jahre alt und hat eine Stirnglatze. Er trug zum Tatzeitpunkt eine lange Hose und hatte einen Rucksack dabei. Hinweise bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

