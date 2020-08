Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Wildunfall

Motorradfahrerin kollidiert mit Reh und verletzt sich schwer

Uedem-Uedemerbruch (ots)

Am Sonntag (9. August 2020) gegen 16:30 Uhr fuhr eine 22-Jährige aus Geldern mit ihrem Motorrad auf der Labbecker Straße in Richtung Uedem durch ein Waldstück, als plötzlich vor ihr ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Die junge Frau bremste stark, konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier jedoch nicht mehr verhindern. Sie verlor die Kontrolle über ihre Maschine, stürzte und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte die 22-Jährige in eine Klinik. Das Reh verendete in Folge der Unfallverletzungen. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Strecke komplett gesperrt. (cs)

