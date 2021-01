Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unbekannte besprühen PKW

Offenburg (ots)

Nachdem eine 52-Jährige am Dienstag bei der Polizei anzeigte, dass ihr Volkswagen mit schwarzer Sprühfarbe verunstaltet wurde, ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen. Der PKW mit Offenburger-Kennzeichen war zwischen 15 Uhr und 16:30 Uhr am Montag in der Platanenallee abgestellt, als es zu der Sachbeschädigung kam. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf zirka 10.000 Euro. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 0781 212200 bei den ermittelnden Beamten zu melden. /nb

