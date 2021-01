Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gewahrsam

Lahr (ots)

Nachdem ein stark alkoholisierter 35-Jähriger in einem Wohnhaus in der Tramplerstraße andere Anwohner störte, nachts auf dem Gang lautstark umher schrie und an Wohnungstüren klopfte, versuchten mehrere Streifen der Polizei diesen zu beruhigen und hielten ihn dazu an, in seiner Wohnung zu bleiben. Nachdem dies mehrfach missglückte und auch die mündliche Androhung von Gewahrsam keine Wirkung entfaltete, wurde dem Unruhestifter schließlich gegen 22:45 Uhr der Gewahrsam erklärt. Bei einer freiwilligen Alkoholkontrolle konnte kurz vor 23 Uhr ein Wert von über 2,7 Promille festgestellt werden. /nb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell