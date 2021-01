Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach B33 -Ladung verloren

Haslach (ots)

Ein Lkw, beladen mit Bierkästen, hat am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr auf der B33 Höhe Haslach in einer Kurve seine Ladung verloren. Nach bisherigen Erkenntnissen sind über 100 Bierkisten aus dem Ladenraum geflogen. Ursache für den Vorfall könnte die nicht angepasste Geschwindigkeit des Lkw-Fahrers gewesen sein. Die Räumungsarbeiten dauern momentan noch an. cw/kw

