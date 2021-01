Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, K9613 - Wildunfall

Baden-Baden (ots)

Ein VW Fahrer hatte in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch eine unangenehme Begegnung mit einem Reh. Der 55-Jährige befuhr kurz nach 02:20 Uhr die K9613 von Baden-Baden-Oos kommend in Fahrtrichtung Iffezheim. Hierbei kollidierte er mit dem Tier, welches von dem rechten Fahrbahnrand aus die Straße querte. Das Reh flüchtete in eine unbekannte Richtung und verursachte einen Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Zu einem Personenschaden kam es glücklicherweise nicht. /jt

