Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim, L75 - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Meißenheim (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem BMW am Dienstagnachmittag zog sich ein Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen zu. Der über 80-jährige Radfahrer wollte die L75 bei Meißenheim kurz vor 14:30 Uhr queren, als er von dem in nördliche Richtung fahrenden PKW bei voller Fahrt erfasst wurde. Der Schwerverletzte wurde von den Kräften des Rettungsdienstes in ein Klinikum eingeliefert. Die Straße musste für zirka eine halbe Stunde gesperrt werden.

