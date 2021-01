Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Bühlertal - Mehrere Scheiben beschädigt, Hinweise erbeten - Nachtragsmeldung

Bühl, Bühlertal (ots)

Der Unbekannte, der nachts durch die Straßen von Bühl sowie Bühlertal zieht und hierbei mutmaßlich mit Stahlkugeln Fensterscheiben beschießt, ist offensichtlich weiterhin aktiv. Mittlerweile zählen die Ermittler des Polizeireviers Bühl zwölf Fälle, die dem Nachtaktiven zugeschrieben werden. Bislang hatte sich der nun Gesuchte stets zwischen 22 Uhr und Mitternacht Firmen oder öffentliche Einrichtungen als Tatobjekte ausgesucht und an den Gebäuden einen geschätzten Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro angerichtet. Die erste Tat hat sich aktuellen Erkenntnissen zufolge bereits Ende Dezember in Bühlertal ereignet. Ziel war damals die Turnhalle einer Schule in der Eichwaldstraße. Die gleiche Schule war am Donnerstag (21. Januar) auch das bislang letzte bekannte Angriffsziel des Schützen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und hofft unter der Rufnummer: 07223 99097-0 auf Hinweise, die zur Identifizierung des Unbekannten führen.

Ursprungsmeldung vom 19.01.2021, 16:43 Uhr

POL-OG: Bühl, Bühlertal - Mehrere Scheiben beschädigt, Hinweise erbeten

Mehrere Polizeistreifen waren am Montagabend in Bühl und Bühlertal auf der Suche nach einem bislang Unbekannten, der zwischen 22 Uhr und

22:30 Uhr, mutmaßlich mit Stahlkugeln und einer Zwille, mehrere Fensterscheiben verschiedener Anwesen beschädigt hat. Bislang sind den Ermittlern drei Ziele des Schützen bekannt. Betroffen sind nach derzeitigem Kenntnisstand zwei Häuser in der Hauptstraße von Bühlertal sowie einem Anwesen in der Robert-Koch-Straße im Bühler Stadtgebiet. An allen beschädigten Fenster waren entsprechende Durchschläge festzustellen. Der Sachschaden dürfte sich an jedem Fenster auf mehrere Hundert Euro belaufen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 an die Ermittler des Polizeireviers Bühl.

