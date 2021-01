Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Containerscheibe eingeschlagen, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher haben am Montagmorgen die Scheibe eines in der Maria-und-Georg-Dietrich-Straße stehenden Containers einer Gleisbaufirma eingeschlagen. Derzeit ist noch unklar, ob es zu einem Diebstahlschaden kam. Ein erheblicher Sachschaden ist trotz allem zu beklagen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen.

/kw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell