POL-OG: Gernsbach, L78 - Ohne Winterreifen ins Rutschen geraten

Gernsbach (ots)

Eine schneeglatte Fahrbahn und Sommerreifen passen nicht zusammen. Diese Erfahrung musste ein 25 Jahre alter Autofahrer am frühen Montagabend auf dem Weg von Baden-Baden in Richtung Gernsbach machen. Gegen 17:30 Uhr geriet der Lenker eines Kleinlasters in einer Linkskurve ins Rutschen und schlitterte in Richtung Fahrbahnmitte. Ein entgegenkommender Audi-Fahrer musste ausweichen, geriet auf den Grünstreifen und beschädigte seinen Wagen an der dortigen Böschung. Der Sachschaden beziffert sich auf etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde nach aktuellen Erkenntnissen niemand.

