Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier A5- Gelöste Eisplatten, Zeugen gesucht

Appenweier (ots)

Nach einer Unfallflucht am frühen Montagabend haben die Beamten des Verkehrsdienstes der Außenstelle Bühl die Ermittlungen aufgenommen und hoffen in diesem Zusammenhang auf Zeugenhinweise. Gegen 17:30 Uhr lösten sich auf der Nordfahrbahn bei Appenweier Eisplatten von einem Lastwagen und fielen auf einen daneben fahrenden Ford. Hierbei wurde die Frontscheibe des Mondeo beschädigt. Trotz der daraufhin wiederholt abgesetzten Signale des Ford-Lenkers in Form von Lichthupe und Warnblinker fuhr der Lkw-Fahrer weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden von circa 1.000 Euro zu kümmern. Mögliche Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 07223 80847-0 an die Ermittler der Autobahnpolizei.

/kw

