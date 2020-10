Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gutach-Winden: Riskantes Überholmanöver

Freiburg (ots)

Bereits am Dienstag, 20.10.2020, gegen 9.30 Uhr, kam es auf der B 294 zu einem riskanten Überholmanöver durch den Fahrer eines Skoda Octavia. Der Fahrzeugführer war in Fahrtrichtung Winden unterwegs als er mehrere Fahrzeuge in einem Zug überholte. Da sich auf der Gegenfahrbahn ebenfalls ein Fahrzeug näherte, mussten alle Beteiligten stark abbremsen um das Einscheren des Überholenden zu ermöglichen.

Alle Beteiligten blieben bei diesem Vorfall unbeschadet, jedoch weist die Polizei ausdrücklich auf die Gefahr bei solch riskanten Überholmanövern hin.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise Sachverhalt oder dem Fahrer des Skoda Octavia geben können.

WKI/rb/schorr

