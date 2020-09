Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Medizinischer Notfall: 51-Jähriger verstorben

Metzingen (ots)

Ein 51-Jähriger ist am gestrigen Donnerstagabend (10.09.2020) gegen 17:50 Uhr im Bahnhof Metzingen in Folge eines medizinischen Notfalls verstorben. Reisende hatten den regungslos am Boden liegenden Mann zuvor am Bahnsteig aufgefunden und alarmierten daraufhin den Rettungsdienst und die Polizei. Trotz der unverzüglich eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen, der eingetroffenen Rettungskräfte, verstarb der 51-Jährige noch vor Ort. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen derzeit nicht vor. Nach derzeitigen Erkenntnissen verstarb der bereits vorerkrankte Mann eines natürlichen Todes. Das für den Bahnsteig betroffene Fahrgleis musste für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen gesperrt werden. Es kam hierdurch zu bahnbetrieblichen Auswirkungen.

