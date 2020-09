Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Polizeibeamter getreten

Heilbronn (ots)

Ein 31-jähriger Mann hat sich am heutigen Mittwochmorgen (09.09.2020) gegen 06:40 Uhr am Heilbronner Hauptbahnhof gegen die polizeilichen Maßnahmen infolge einer Leistungserschleichung gewehrt und dabei einen Bundespolizisten getreten. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 31-Jährige zuvor einen ICE von Stuttgart nach Heilbronn genutzt haben, ohne im Besitz eines gültigen Fahrscheins gewesen zu sein. Zudem stellte der Zugbegleiter während der Fahrkartenkontrolle fest, dass der Reisende offenbar mehrere Nothämmer aus der Verankerung der Zugwand gerissen hatte. Während einer anschließenden polizeilichen Kontrolle am Heilbronner Hauptbahnhof verhielt der mazedonische Staatsangehörige sich verbal aggressiv gegenüber den alarmierten Bundespolizisten, weshalb er am Bahnsteig gefesselt wurde und zum Revier verbracht werden sollte. Hierbei wehrte der Wohnsitzlose sich körperlich gegen die Maßnahmen, weshalb die Einsatzkräfte ihn kontrolliert zu Boden brachten und fixierten. Der bereits am Boden liegende Mann trat im Anschluss mit seinen Füßen gegen die Beine eines Polizeibeamten, sodass dieser zu Fall kam und sich leichte Abschürfungen zuzog. Mit Unterstützung einer weiteren Streife musste der anhaltend renitente 31-Jährige letztlich zur Dienststelle getragen werden, wo er sich allmählich beruhigte. Das Bundespolizeirevier Heilbronn ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

