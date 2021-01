Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau, Maisach - Zeugen nach Einbruch gesucht

Oppenau (ots)

Bislang unbekannte Langfinger verschafften sich im Zeitraum zwischen Montag 21:30 Uhr und Dienstag 18:30 Uhr unter erheblicher Gewalteinwirkung Zutritt zu einem Anwesen in Maisach. Die ungebetenen Besucher beschädigten hierbei die auf der Gebäuderückseite befindliche Terrassentür. Aufgrund der Tatsache, dass sich das Gebäude in der Kernsanierung befand, war es folglich unbewohnt. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen haben die Unbekannten zwei Spielzeugwaffen erbeutet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 600 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07804 910883 mit den Uniformträgern in Verbindung zu setzen. /jt

