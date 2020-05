Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Einbrecher demolieren Grillplatz

Mehr als 2.000 Euro Schaden richteten in der Nacht zum Freitag Unbekannte in Laichingen an.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, waren die Täter zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitagmorgen auf einem Grillplatz im Westerlau. Dort drangen sie gewaltsam in eine Hütte und in einen Schuppen ein. Aus diesem holten sie eine Axt und einen Schlegel. Mit den Werkzeugen gingen sie zu einer angrenzenden Grillstelle. Dort schlugen sie mit brachialer Gewalt zwei massive Sitzgruppen aus Holz zusammen. Teile davon verbrannten sie in der Grillstelle. Die Polizei aus Laichingen hat die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren gesichert. Am Tatort fanden die Beamten auch verschiedene Flaschen an hochprozentigem Alkohol und Zigarettenkippen. Die Polizei hofft unter der Telefon-Nr. 07391/5880 auf Zeugenhinweise und fragt:

- Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen geben, die sich im Tatzeitraum im Westerlau aufgehalten haben? - Wer kennt die Täter oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.

++++0948264

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell