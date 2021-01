Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zusammenstoß mit einer Laterne

Rastatt (ots)

Bei einer Kollision mit einer Straßenlaterne entstand am Dienstagabend Sachschaden in Gesamthöhe von zirka 2.000 Euro. Ein Autofahrer stieß beim Rangieren in der Georg-Ertl-Straße vermutlich mit der Anhängerkupplung seines PKW gegen die sich dort befindliche Straßenlaterne. /nb

