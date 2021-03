Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

Wilhelmshaven (ots)

Am 11.03.2021, in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 10.45 Uhr, wurde auf der Parkfläche eines großen Verbrauchermarktes in Wilhelmshaven, Flutstraße, in Höhe des Eingangs zum Markt, ein ordnungsgemäß abgestellter Opel Meriva von einem unbekannten Fahrzeug am Heckteil stark beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Die Höhe der Beschädigung lässt darauf schließen, dass der Unfallflüchtige zur Vorfallszeit einen Transporter oder einen höheren Anhänger geführt haben dürfte. Der Schaden am Opel Meriva beträgt ca.3500,- Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wilhelmshaven unter der Tel.-Nr.: 04421-9420.

