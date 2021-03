Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Aktuell: 1. Information - Vollbrand an der Marion-Dönhoff-Schule in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Wie soeben die Feuerwehrleitstelle der Polizei Wilhelmshaven berichtet, sind zahlreiche Einsatzkräfte an der Oberschule der Marion-Dönhoff-Schule in Wilhelmshaven, Nogatstr., eingesetzt. Aus bislang ungeklärter Ursache stehen die dortige Sporthalle und Teile des Schulgebäudes in Vollbrand. Die Feuerwehr der Stadt Wilhelmshaven ist zur Brandbekämpfung vor Ort. Die Bevölkerung wird gebeten, den Brandort nicht aufzusuchen und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Verkehrsteilnehmer in der näheren Umgebung werden aufgefordert, die Rettungsgassen für die Einsatzkräfte frei zu halten. Es wird nachberichtet.

