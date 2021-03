Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Die Polizei Wilhelmshaven/ Friesland informiert: Umgang mit demenzerkrankten Menschen - Fahndungsunterstützung in Vermisstenfällen

Wilhelmshaven (ots)

In Deutschland leben heute etwa 1,6 Millionen demenzkranke Menschen, deren Anzahl von Jahr zu Jahr zunimmt / Quelle: Deutsche Alzheimer Gesellschaft. Aus diesem Grunde gewinnt der Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen aus polizeilicher Sicht zunehmend an Bedeutung. In den letzten Jahren wurden die Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/ Friesland zu zahlreichen Einsätzen gerufen, in denen ältere, an Demenz erkrankte Menschen entweder orientierungslos umherirrten oder keine Angaben zu ihrer Identität mitteilen konnten. In Fällen von vermissten Personen ist die zeitliche Komponente und die Witterung von ganz erheblicher Bedeutung. Um Angehörige oder das Pflegepersonal auf so eine Ausnahmesituation gut vorzubereiten und die polizeilichen Einsatzmaßnahmen zu optimieren, entwickelte die Polizei in Nordenham ein "Informationsblatt mit Datenblatt zur Vorbereitung auf einem Vermisstenfall" - siehe Anhang. Diese Formulare sind in den Polizeidienststellen hinterlegt, könnten auf Anfrage von den jeweiligen Präventionsbeauftragten übermittelt oder persönlich abgeholt werden. Als Ansprechpartner fungieren hierzu die Präventionsbeauftragten der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/ Friesland, Frau Katja Reents, unter der Rufnummer: 04421-942-108, des Polizeikommissariats Jever, Frau Tanja Horst, unter der Rufnummer: 04461-92211-181, und von dem Polizeikommissariat Varel, Herr Eugen Schnettler - siehe Foto, unter der Rufnummer: 04451-923-146.

