Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw - Zeugenaufruf!

Wilhelmshaven (ots)

Am 15.03.2021, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter den rechten Außenspiegel eines auf der Parkfläche eines Verbrauchermarktes in der Rüderstraße, Wilhelmshaven, abgestellten Pkw Renault. Spuren, die Rückschlüsse auf eine Verkehrsstraftat zulassen, wurden am beschädigten Fahrzeug nicht festgestellt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeidienststelle Wilhelmshaven unter der Tel.-Nr.: 04421 - 9420.

