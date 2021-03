Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim/A65 - Abfahrtskontrollen

Edesheim (ots)

Wegen eines überhöhten Alkoholkonsums wurden am Sonntagabend (14.03.2021, 20 Uhr bis 21 Uhr) an der Tank- und Rastanlage "Pfälzer Weinstraße West" drei LKW-Fahrern die Abfahrt untersagt. Während ein LKW-Fahrer 0,78 Promille in den Alko-Tester pustete, waren es bei zwei weiteren Truckern 1,15 Promille bzw. 3,38 Promille. Die Fahrzeugschlüssel sowie die Frachtpapiere wurden vorläufig sichergestellt. Die Fernfahrer wollten gegen 22 Uhr ihre Fahrt fortsetzen.

