Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Steinfeld (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 14.03.21, gegen 01:25 Uhr, wurden zwei Personen an der L 546 bei Steinfeld beim Versuch in eine Lagerhalle einzubrechen, beobachtet. Nachdem die beiden Personen, bekleidet mit heller Oberbekleidung, im Alter zwischen 20 und 30 Jahren angesprochen wurden, flüchteten Beide in das naheliegende Feld. Wer in dieser Zeit die beschriebenen Personen im Bereich der L 546 auf Höhe der Raiffeisenstraße gesehen hat, soll sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

