Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Rollerfahrer ohne Führerschein aber mit Drogen

Bellheim (ots)

Am Freitagnachmittag wurde ein 19-jähriger Rollerfahrer Am Mühlbuckel in Bellheim kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 19-Jährige an dem Roller technische Veränderungen vorgenommen hatte, sodass der Roller deutlich schneller fuhr als erlaubt. Weiterhin konnten die Beamten feststellen, dass der Rollerfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und noch eine geringe Menge Marihuana mit sich führte. Da auch der Verdacht bestand, dass der 19-Jährige unter Betäubungsmitteleinfluss den Roller fuhr, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell