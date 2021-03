Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rohrbach

A65 - Scheibenwischer gezeigt

Rohrbach / A65 (ots)

Am 13.03.2021 befuhr der 52-jährige Geschädigte gegen 13 Uhr mit seinem PKW die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Der Geschädigte überholte in Höhe der Anschlussstelle Rohrbach ein Fahrzeug und wechselte dann zurück auf den rechten Fahrstreifen. Die gefahrene Geschwindigkeit soll hierbei circa 120 km/h betragen haben. Ein hinter dem Geschädigten befindlicher Fahrer eines Sprinters mit Anhänger dauerte der Überholvorgang wohl zu lange. Seinen Unmut äußerte der Sprinter-Fahrer beim Überholen des Geschädigten durch Zeigen der Scheibenwischergeste. Der Sprinterfahrer konnte im Rahmen der Fahndung zwar nicht mehr angetroffen werden. Jedoch ist das Kennzeichen bekannt. Ein Strafverfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

