POL-PDLD: Wörth: Raser auf der Goldgrundstraße

Wörth (ots)

Ein Zeuge meldet am 12.03.2021 um 18.30 Uhr 2 Fahrzeuge, die mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung NATO-Rampe/ Rhein rasen sollen. Ein Fahrzeug habe nach Auskunft des Zeugen eventuell eine Münchner Zulassung. Zum anderen Fahrzeug konnte der Zeuge keinerlei Angaben machen. Gefährdungen von Fußgängern oder anderen Verkehrsteilnehmern sei an der abgelegenen Örtlichkeit durch den Zeugen nicht beobachtet worden. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen vor Ort ergaben einen abgestellten PKW mit Münchner Zulassung an der NATO Rampe. Der Befragte, 20 -jährige Autofahrer aus Karlsruhe, gab an, bereits eine längere Zeit dort zu Parken um die Natur zu bewundern, es konnte keine Motorwärme am PKW festgestellt werden. Ein zweites Fahrzeug war nicht vor Ort. Konkrete Hinweise auf ein illegales Autorennen im Sinne des Strafgesetzbuches nach § 315d StGB ergaben sich nicht. Weitere Personen waren ebenfalls nicht vor Ort.

