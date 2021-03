Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht in Minfeld:

Am 12.03.2021 hielt um 07:40 Uhr eine 45-jährige Autofahrerin in Minfeld an einer Baustellenampelanlage bei Rotlicht in der Hauptstraße verkehrsbedingt an. Ein noch unbekannter LKW befuhr die Hauptstraße in Minfeld in Fahrtrichtung Freckenfeld in Gegenrichtung. Der LKW streifte beim berechtigten Durchfahren der Baustellenengstelle das verkehrsbedingt stehende Fahrzeug der Unfallgeschädigten. Nach Zeugenauskunft sei die flüchtige LKW Fahrerin ca. 30 Jahre alt gewesen und hatte dunkelblondes Haar. Am verkehrsbedingt angehaltenen PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. In vorliegender Sache wird ein Verkehrsunfall mit Umfallflucht bearbeitet. Aufgrund der geringen Ausprägung des Schadens könnte es sein, dass die Fahrerin des LKW den Anstoß eventuell nicht bemerkt haben könnte. Ob ein Schaden am LKW entstand ist ebenfalls fraglich. Die Polizei Wörth bittet um weitere Zeugenhinweise zum LKW bzw. dem Kennzeichen oder Aufschrift des Fahrzeuges unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell